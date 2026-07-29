Белорус пойдет под суд, подключив овердрафт 400 рублей к телефонам коллег

По результатам экспертизы у белоруса была подтверждена патологическая склонность к азартным играм (гэмбинг). Однако было установлено, что несмотря на подтвержденное психическое расстройство, в момент совершения преступления мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, комиссия установила, что исследуемый не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения.