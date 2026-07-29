Белорус пойдет под суд, подключив овердрафт 400 рублей к телефонам коллег

В Беларуси будут судить игромана, который находится в игровой зависимости с 16 лет. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Так, правоохранители установили, что мужчина 2005 года рождения получил доступ к мобильным телефонам коллег подключил на них услугу овердрафта с лимитом задолженности в 400 рублей. После этого он смог перевести с их номеров в сумме 800 рублей на свой счет в онлайн-казино.
Фигуранта направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Было установлено, что инцидент с кражей денег через услугу овердрафт произошел на фоне ранее диагностированной у него патологической склонности к азартным играм. Сам мужчина признался, что игровой зависимостью страдает примерно с 16 лет, и что он неоднократно пытался обратиться за специализированной медицинской помощью.
По результатам экспертизы у белоруса была подтверждена патологическая склонность к азартным играм (гэмбинг). Однако было установлено, что несмотря на подтвержденное психическое расстройство, в момент совершения преступления мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, комиссия установила, что исследуемый не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения.
Тем временем ОМОН задержал главу крупного предприятия, которому грозит 15 лет тюрьмы.
Еще мы писали, что экс-директор Гродненского мясокомбината набрал взяток на 1,8 млн и вовлек в махинации дочь.
Ранее СК показал фото ИП, который обманул минимум 30 белорусов.