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Белорус пойдет под суд, подключив овердрафт 400 рублей к телефонам коллег

Белорус пойдет под суд за преступление, совершенное с телефонами коллег.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут судить игромана, который находится в игровой зависимости с 16 лет. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.

Так, правоохранители установили, что мужчина 2005 года рождения получил доступ к мобильным телефонам коллег подключил на них услугу овердрафта с лимитом задолженности в 400 рублей. После этого он смог перевести с их номеров в сумме 800 рублей на свой счет в онлайн-казино.

Фигуранта направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Было установлено, что инцидент с кражей денег через услугу овердрафт произошел на фоне ранее диагностированной у него патологической склонности к азартным играм. Сам мужчина признался, что игровой зависимостью страдает примерно с 16 лет, и что он неоднократно пытался обратиться за специализированной медицинской помощью.

По результатам экспертизы у белоруса была подтверждена патологическая склонность к азартным играм (гэмбинг). Однако было установлено, что несмотря на подтвержденное психическое расстройство, в момент совершения преступления мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, комиссия установила, что исследуемый не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения.

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