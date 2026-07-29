Шесть муниципалитетов Ростовской области остаются в режиме ЧС

Электроснабжение 210 тысяч потребителей, оставшихся без света, практически восстановлено. Массовых отключений по области нет, ремонтные бригады продолжают отрабатывать заявки жителей отдельных улиц и домов в круглосуточном режиме до полного возобновления подачи электричества. В ликвидации аварий были задействованы более 200 аварийно-восстановительных бригад, свыше 670 человек и 226 единиц техники. Дополнительно из соседних регионов прибыли 26 бригад и 46 единиц техники.