В секторе МСП Ростовской области заняты более 370 тысяч человек

В малом и среднем предпринимательстве Ростовской области по состоянию на 1 мая 2026 года были заняты 370,3 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».