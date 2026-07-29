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В секторе МСП Ростовской области заняты более 370 тысяч человек

В малом и среднем предпринимательстве Ростовской области по состоянию на 1 мая 2026 года были заняты 370,3 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

В малом и среднем предпринимательстве Ростовской области по состоянию на 1 мая 2026 года были заняты 370,3 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

По данным мониторинга, в регионе зарегистрировано более 180 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. На предприятиях сектора, а также у индивидуальных предпринимателей и самозанятых заняты 370,3 тыс. человек.

За январь—апрель 2026 года оборот малых предприятий составил 694,5 млрд руб., тогда как средние предприятия реализовали товаров, работ и услуг на 115,7 млрд руб. Таким образом, совокупный оборот малого и среднего бизнеса за четыре месяца превысил 810 млрд руб.

По объему хозяйственной деятельности основную часть оборота сектора обеспечили малые предприятия, на которые пришлось около 86% совокупного оборота малых и средних организаций региона.