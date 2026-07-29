Господдержку в Ростовской области получили более 720 сельхозпредприятий

С начала 2026 года государственную поддержку в Ростовской области получили 723 сельскохозяйственных предприятия и крестьянских (фермерских) хозяйства. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».