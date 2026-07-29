Водоснабжение семи сел Ингушетии улучшат в 2026 году

Проблемы с питьевой водой решат в нескольких населенных пунктах Малгобекского района Ингушетии в этом году, сообщили в пресс-службе минстроя республики. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В сельском поселении Пседах Малгобекского района полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Всего запланировано заменить 6,3 тыс. погонных метров ветхих труб», — сказал сотрудник пресс-службы.
Как отметил собеседник агентства, проектом предусмотрена установка пожарных гидрантов и устройство круглых колодцев. В этом году подобные работы ведутся еще в 6 сельских поселениях — Средние Ачалуки, Аки-Юрт, Инарки, Вознесеновская, Южное и Зязиков-Юрт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.