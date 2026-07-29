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В селе Старое Дрожжаное Татарстана откроют новый футбольный манеж

Размер поля составляет 20 на 40 м.

Новый крытый футбольный манеж откроют в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района Татарстана, сообщили в совете муниципального района. Строительство объекта ведется в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

В крытом футбольном манеже можно будет тренироваться круглый год. Объект, помимо поля размером 20 на 40 м, будет оснащен раздевалками с душевыми и санузлами, тренерской комнатой, тренажерным и медицинским кабинетом, а также пожарным постом. Запуск манежа планируется до конца года.

«Каждый житель может выбрать занятие по душе: футбол, баскетбол и многие другие виды спорта доступны для всех возрастов. Но крытый футбольный манеж был особенно необходим нашим спортсменам: в районе много молодежи, увлеченной именно футболом. Скоро мы станем свидетелями очередного значимого события», — отметил начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета района Руслан Вильданов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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