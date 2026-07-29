В селе Старое Дрожжаное Татарстана откроют новый футбольный манеж

«Каждый житель может выбрать занятие по душе: футбол, баскетбол и многие другие виды спорта доступны для всех возрастов. Но крытый футбольный манеж был особенно необходим нашим спортсменам: в районе много молодежи, увлеченной именно футболом. Скоро мы станем свидетелями очередного значимого события», — отметил начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета района Руслан Вильданов.