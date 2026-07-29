Адвокат Блиновской анонсировала обжалование приговора в Верховном суде

«Общее понимание защиты — что необходимо будет обращаться в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание», — заявила она «Известиям».
29 июля Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Блогер просила дать ей отсрочку до 14-летия ребенка и сократить срок.
Незадолго до этого, 6 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд отменил вердикт первой инстанции. Ранее суд признал, что часть активов, оформленных на отца блогера Олега Останина, на деле принадлежит ей. Речь шла об апартаментах в 4-м Верхнем Михайловском проезде, кладовке и машино-месте в ЖК «Донской Олимп» в Москве. Все это имущество и средства Останина арестовали, чтобы исполнить гражданский иск государства к Блиновской на 587,6 млн рублей.
В марте 2025 года суд первой инстанции приговорил блогера к пяти годам колонии общего режима. Однако в октябре того же года апелляция сократила срок до четырех с половиной лет. По данным следствия, Елена Блиновская применяла схему дробления бизнеса и не заплатила более 900 млн рублей налогов за 2019−2021 годы. От ответственности по статье о неуплате налогов ее освободили из-за истечения сроков давности. В ноябре 2024-го блогера признали банкротом, после чего суд запустил процедуру реализации ее имущества.