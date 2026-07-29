Адвокат Блиновской анонсировала обжалование приговора в Верховном суде

В марте 2025 года суд первой инстанции приговорил блогера к пяти годам колонии общего режима. Однако в октябре того же года апелляция сократила срок до четырех с половиной лет. По данным следствия, Елена Блиновская применяла схему дробления бизнеса и не заплатила более 900 млн рублей налогов за 2019−2021 годы. От ответственности по статье о неуплате налогов ее освободили из-за истечения сроков давности. В ноябре 2024-го блогера признали банкротом, после чего суд запустил процедуру реализации ее имущества.