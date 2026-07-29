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В Перми из-за антисанитарии закрыли ларёк «Восточная Шаурма»

Деятельность кафе приостановили на 60 суток.

Ларёк «Восточная Шаурма» в Перми закрыли из-за антисанитарии, сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края.

Речь идёт о павильоне на улице Крупской, 40, где сотрудники ведомства провели внеплановую проверку, основанием для которой послужили данные о том, что там игнорировались санитарные нормы. Кроме того, бизнесмен не уведомил надзорные органы о начале своей деятельности. В ходе инспекции специалисты зафиксировали серьёзные нарушения санитарно-гигиенических требований.

«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан специалисты Управления временно запретили деятельность ИП и передали материалы дела в суд», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Решением суда деятельность кафе «Восточная Шаурма» приостановили на 60 суток.

Напомним, в Перми на месте бывшего магазина «Мелодия» планируют открыть ресторан.

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