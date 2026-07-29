В Нововоронеже издали уникальный сборник для юных гитаристов

Автор не планирует останавливаться на достигнутом. «Чтобы проследить положительную динамику и развитие проекта, я запущу серию видеопубликаций произведений из сборника от педагогов школ искусств, получивших издание, — это продлится до конца декабря 2026 года. Весь видеоматериал будет опубликован на моей странице во “ВКонтакте”, а также на других интернет-площадках», — рассказывает Михаил Муравьев.