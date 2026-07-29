В Нововоронеже издали уникальный сборник для юных гитаристов

В детской школе искусств им. В. В. Силина города-спутника Нововоронежской АЭС вышел в свет методический сборник «Пьесы в стиле рок» для юных гитаристов. Он издан благодаря победе проекта «Волшебные нотки атома» в конкурсе социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС».
Автором и руководителем проекта является педагог Михаил Муравьёв, который создал уникальное пособие, не имеющее аналогов.
Идея сборника родилась из многолетней практики преподавания: классический репертуар часто не вызывает у современных детей интереса, а популярная техника фингерстайл практически не представлена в доступных учебных материалах для начинающих. Михаил Муравьёв решил закрыть этот пробел: изучил нотную литературу и видеозаписи, адаптировал технику под возраст и интересы детей. На разработку издания ушло полгода, вёрстку и набор нот автор сделал сам.
Каждое произведение, вошедшее в сборник, представляет собой новую ступень в освоении фингерстайла. В августе 2026 года первые экземпляры сборника будут направлены в детские школы искусств, где ими будут пользоваться педагоги по классу гитары.
Автор не планирует останавливаться на достигнутом. «Чтобы проследить положительную динамику и развитие проекта, я запущу серию видеопубликаций произведений из сборника от педагогов школ искусств, получивших издание, — это продлится до конца декабря 2026 года. Весь видеоматериал будет опубликован на моей странице во “ВКонтакте”, а также на других интернет-площадках», — рассказывает Михаил Муравьев.
Кроме того, Михаил рассматривает возможность создания ещё одного уникального сборника, в который войдут произведения композиторов из городов-спутников «Росатома». Это укрепит творческие связи между городами, взаимодействие на культурно-музыкальном уровне, а также поможет продвижению талантливых творческих людей из атомных городов.
Проект «Волшебные нотки атома» стал ещё одним примером успешной реализации социальных инициатив при поддержке Фонда «АТР АЭС», направленных на развитие культуры и образования.