Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии

Четвертая обвинительница рассказала о психологическом давлении со стороны артиста. По ее словам, когда ей было 16 лет, Лето неоднократно звонил ей и делал непристойные предложения. Она утверждает, что как минимум один раз он предлагал ей вступить в интимную связь, а позже пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении, чтобы она молчала об их отношениях. Женщина отказалась ставить подпись под этим документом.