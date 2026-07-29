Фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии над подростками. Четыре женщины рассказали, что домогательства происходили, когда им было от 16 до 19 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Обвинения против 54-летнего обладателя «Оскара» прозвучали в новом документальном фильме Би-би-си под названием «Джаред Лето: темный секрет Голливуда». Всего в проекте приняли участие десять женщин, и девять из них впервые рассказали свою историю публично. Все случаи, о которых идет речь, относятся к периоду с 2002 по 2016 год, когда самому актеру было от 30 до 40 лет.
Первая из четырех основных обвинительниц утверждает, что подверглась сексуальному насилию в туалете мотеля, когда ей было всего 17 лет. Вторая женщина рассказала, что звезда фильма «Реквием по мечте» угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 19 лет и она осталась с ним наедине в гостиничном номере.
Третья обвинительница поделилась, что вступила в половую связь со звездой в несовершеннолетнем возрасте — ей было 17 лет, и произошло это в Калифорнии. По ее словам, такой поступок можно квалифицировать как изнасилование несовершеннолетней, поскольку в этом американском штате возраст согласия составляет 18 лет. Женщина добавила, что Лето просто отмахнулся, когда она напомнила ему об этом законе.
Четвертая обвинительница рассказала о психологическом давлении со стороны артиста. По ее словам, когда ей было 16 лет, Лето неоднократно звонил ей и делал непристойные предложения. Она утверждает, что как минимум один раз он предлагал ей вступить в интимную связь, а позже пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении, чтобы она молчала об их отношениях. Женщина отказалась ставить подпись под этим документом.
Помимо четырех основных обвинительниц, еще четыре женщины сообщили, что в юном возрасте получали от Лето странные и весьма откровенные телефонные звонки. Отдельно в фильме упоминается история девочки, которой на момент событий было всего 14 лет. По ее словам, во момент раздачи автографов Лето отпустил непристойный комментарий. Мать девочки сделала музыканту замечание за его слова, однако он, как утверждается, повторил свой комментарий.
На данный момент сторона Лето не выступила с опровержением.
Обвинения против Хулио Иглесиаса.
В январе 2026 года две женщины обвинили певца Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии и жестоком обращении, которому они подверглись в частных резиденциях певца на Карибах. Жертвы давали показания под псевдонимами Ребекка и Лаура.
Одна из заявительниц занимала должность домработницы, а вторая работала физиотерапевтом. На момент происшествия Хуило Иглесиасу было 77 лет. Бывшая домработница утверждает, что неоднократно подвергалась насилию в спальне певца. По ее словам, «в такой обстановке отказ был невозможен».
Вторая женщина сообщила о сексуальных домогательствах, которые происходили даже в общественных местах, например у бассейна или на пляже. Обе сотрудницы заявили об унижениях и постоянном принуждении. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что некоторые сотрудники при трудоустройстве обязаны были проходить гинекологические и медицинские осмотры.
При этом прямые уголовные обвинения обе жертвы выдвигать не стали. Сам певец коротко прокомментировал эту ситуацию:
«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо применял насилие, принуждение или неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль», — написал певец.
Он отметил, что никогда прежде не сталкивался с подобными обвинениями, но у него «все еще есть силы рассказать людям всю правду и защитить достоинство от такого серьезного оскорбления». До суда дело не дошло.
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