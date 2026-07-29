Клеточная терапия от мышечной дистрофии Дюшенна прошла третью фазу испытаний

Безопасность и эффективность этой терапии была ранее продемонстрирована в рамках первых двух фаз клинических испытаний с участием нескольких десятков добровольцев с мышечной дистрофией Дюшенна, что открыло дорогу для ее окончательной проверки с участием 106 юных пациентов, чей возраст составлял от 10 до 22 лет. В его рамках ученые на протяжении года ежеквартально вводили культуры клеток в кровоток добровольцев и изучали перемены в работе мышц их конечностей, а также сердца.