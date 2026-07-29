Результаты всех финишеров «Ночного забега в Столице закатов» опубликуют в газете

Напомним, Нижний Новгород вновь станет площадкой для одного из самых массовых летних спортивных событий региона — «Ночного забега в Столице закатов» 1 августа. Уже в четвертый раз соревнования соберут тысячи любителей бега из разных регионов России. В прошлом году на старт вышли около шести тысяч участников, почти 40% из которых приехали в Нижний Новгород из других городов страны.