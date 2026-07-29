Результаты всех финишеров «Ночного забега в Столице закатов» опубликуют в газете

Участники «Ночного забега в Столице закатов» смогут сохранить память о своем старте необычным способом. Впервые результаты всех финишеров будут опубликованы в печатном издании «Нижегородский спорт».
Они выйдут в № 30 газеты от 5 августа 2026 года. Выпуск можно будет приобрести в городских киосках «Печать» и «Пресса для всех», а также в редакции издания по адресу: ул. Максима Горького, 151Б.
Кроме того, 31 июля в сообществе «Нижегородской правды» во «ВКонтакте» состоится розыгрыш текущего номера «Нижегородского спорта» (№ 29). Герой выпуска — один из сильнейших легкоатлетов региона Сергей Шаров — оставит на экземпляре свой автограф. Победитель получит уникальный коллекционный номер.
Напомним, Нижний Новгород вновь станет площадкой для одного из самых массовых летних спортивных событий региона — «Ночного забега в Столице закатов» 1 августа. Уже в четвертый раз соревнования соберут тысячи любителей бега из разных регионов России. В прошлом году на старт вышли около шести тысяч участников, почти 40% из которых приехали в Нижний Новгород из других городов страны.
Бегунам предложат дистанции 2, 5 и 10 километров по Нижне-Волжской набережной. Благодаря ровному рельефу трассы они подходят как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто рассчитывает установить личный рекорд.
Помимо спортивной программы, участников и зрителей ждет концерт после финиша. Хедлайнером вечера станет перформативный дуэт «СТЕРЕО ШИРИНА», который выступит у катера «Герой». Также по традиции выберут короля и королеву «Ночного забега» по итогам онлайн-голосования в официальном сообществе проекта. Отдельный зачет предусмотрен и для корпоративных команд.
Регистрация на старт продолжается.
18+