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Белоруска позвонила в милицию, когда открыла баню, куда не заходила семь лет

Милиция приехала к белоруске из-за находки на чердаке бани, в которую она не заходила семь лет.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минского района позвонила в милицию из-за находки в бане, в которую не заходила семь лет, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что примерно семь лет назад 45-летняя минчанка купила дачный участок в Минской области, на территории которого находилась баня. Все семь лет члены семьи не пользовались хозяйственной постройкой, а недавно решили убраться в бане. И во время уборки чердака женщина нашла охотничье гладкоствольное ружье.

— Оружие изъято, по данному факту проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.

Кроме того, белорус пойдет под суд, подключив овердрафт 400 рублей к телефонам коллег.

Тем временем ОМОН задержал главу крупного предприятия, которому грозит 15 лет тюрьмы.

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