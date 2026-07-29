Белоруска позвонила в милицию, когда открыла баню, куда не заходила семь лет

Жительница Минского района позвонила в милицию из-за находки в бане, в которую не заходила семь лет, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Выяснилось, что примерно семь лет назад 45-летняя минчанка купила дачный участок в Минской области, на территории которого находилась баня. Все семь лет члены семьи не пользовались хозяйственной постройкой, а недавно решили убраться в бане. И во время уборки чердака женщина нашла охотничье гладкоствольное ружье.
— Оружие изъято, по данному факту проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.
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