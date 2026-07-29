Белоруска позвонила в милицию, когда открыла баню, куда не заходила семь лет

Выяснилось, что примерно семь лет назад 45-летняя минчанка купила дачный участок в Минской области, на территории которого находилась баня. Все семь лет члены семьи не пользовались хозяйственной постройкой, а недавно решили убраться в бане. И во время уборки чердака женщина нашла охотничье гладкоствольное ружье.