Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загрязнение воздуха зафиксировали в трёх районах Новосибирска

В Новосибирске зафиксировали превышение допустимого уровня формальдегида и пыли в воздухе. Неблагоприятные показатели выявили в нескольких районах города по итогам наблюдений за 28 и 29 июля.

Источник: Om1 Новосибирск

В Центральном и Железнодорожном районах концентрация формальдегида достигала 1,3 от предельно допустимого уровня. В Заельцовском районе содержание пыли превысило норму в 1,2 раза.

В соседних городах обстановка оказалась спокойнее. По данным комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды «Искитим», в Бердске и Искитиме превышений предельно допустимых концентраций за этот период не обнаружили. Показатели качества воздуха в этих населённых пунктах оставались в пределах установленных норм.

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: мать погибшего студента из Новосибирска добивается расследования его таинственной смерти, в зоопарке поселилась новая альпака по кличке Плюша, которую привезли из Чили, а сезон маслят уже открыт — грибники делятся удачными местами в области. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».