Загрязнение воздуха зафиксировали в трёх районах Новосибирска

В Центральном и Железнодорожном районах концентрация формальдегида достигала 1,3 от предельно допустимого уровня. В Заельцовском районе содержание пыли превысило норму в 1,2 раза.
В соседних городах обстановка оказалась спокойнее. По данным комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды «Искитим», в Бердске и Искитиме превышений предельно допустимых концентраций за этот период не обнаружили. Показатели качества воздуха в этих населённых пунктах оставались в пределах установленных норм.
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