Мост через ВДСК на юге Волгограда отремонтируют за 735 млн рублей

На состояние моста, который последний раз ремонтировался в 2009 году, активно жаловались волгоградцы. Председатель СК России Александр Бастрыкин в ноябре текущего года отреагировал на эти обращения и поручил возбудить уголовное дело. После этого был объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации.