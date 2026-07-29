НБД-Банк расскажет предпринимателям, где искать работников в условиях кадрового дефицита

Сегодня одним из приоритетных направлений развития страны является повышение производительности труда, все усилия направлены на то, чтобы показатели производств росли. При этом многие предприниматели сталкиваются с существенными вызовами при подборе персонала. Вопрос о найме стоит остро: что делать, если вакансии на производства не закрываются месяцами, а у соискателей не хватает не только мотивации, но и квалификации для качественной работы?