НБД-Банк расскажет предпринимателям, где искать работников в условиях кадрового дефицита

НБД-Банк продолжает серию образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. 5 августа состоится дискуссия и нетворкинг «Где брать работников, пока не пришли роботы?».
Сегодня одним из приоритетных направлений развития страны является повышение производительности труда, все усилия направлены на то, чтобы показатели производств росли. При этом многие предприниматели сталкиваются с существенными вызовами при подборе персонала. Вопрос о найме стоит остро: что делать, если вакансии на производства не закрываются месяцами, а у соискателей не хватает не только мотивации, но и квалификации для качественной работы?
Опыт спикера раскрывает нетривиальный подход к выполнению этой задачи — предприниматель Андрей Фуфаев решил кадровый вопрос для своего бизнеса, наняв временных работников из Индии, и теперь готов поделиться личным опытом.
В ходе своего выступления спикер уделит внимание следующим вопросам:
— Как грамотно организовать поездку за работниками в другую страну.
— На что обратить внимание при выборе сотрудников и их перевозе в Россию, чтобы не потерять деньги.
— Как провести все процессы оформления и обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла минимум в два раза.
Участники смогут не только получить ценную информацию, но и пообщаться в кругу единомышленников.
Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке: lidergoda.ru/rynok_truda
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