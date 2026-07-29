В Москве состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва

ЖКХ, коллекторы и историческая память. Депутаты усилили госконтроль за тарифами ЖКХ и расширили полномочия ФАС. Приняты законы о защите граждан от коллекторов, запрете навязывания платных услуг, увековечении памяти жертв геноцида советского народа и уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений. Новые регионы. Завершена правовая интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Принято около 70 базовых законов, многие из которых инициированы депутатами. Противодействие санкциям. Против России введено более 32 тысяч санкций. В ответ Госдума приняла 250 законов. По словам Володина, это позволило укрепить экономику, сохранить рабочие места и поддержать бизнес.