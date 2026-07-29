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В Москве состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва

В областном Заксобрании проанализировали выступление Вячеслава Володина.

Источник: Клопс.ru

В Госдуме подвели итоги весенней сессии и работы восьмого созыва в целом. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

Последнее пленарное заседание прошло в понедельник, 27 июля. На нём выступили руководители политических фракций и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Последний подчеркнул, что депутаты, «используя свои возможности, делают всё для улучшения жизни граждан».

Кропоткин отметил, что на заседании было обозначено три ключевых приоритета в работе Государственной Думы.

«Реализация Послания Президента и достижение национальных целей развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей и реализация повестки, которую формируют наши граждане на встречах», — перечислил парламентарий.

За пять лет законотворческая деятельность велась и по другим ключевым направлениям.

ЖКХ, коллекторы и историческая память. Депутаты усилили госконтроль за тарифами ЖКХ и расширили полномочия ФАС. Приняты законы о защите граждан от коллекторов, запрете навязывания платных услуг, увековечении памяти жертв геноцида советского народа и уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений. Новые регионы. Завершена правовая интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Принято около 70 базовых законов, многие из которых инициированы депутатами. Противодействие санкциям. Против России введено более 32 тысяч санкций. В ответ Госдума приняла 250 законов. По словам Володина, это позволило укрепить экономику, сохранить рабочие места и поддержать бизнес.

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