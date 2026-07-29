160 охотников получили разрешения на добычу лося, кабана, косули и медведя в Нижегородской области

«Для ценных видов охотничьих ресурсов в регионе действует специальный порядок распределения разрешений. Процедура распределения уже четвертый год проходит в электронном формате с использованием системы “Цифровой лес” с применением генератора случайных чисел. К участию в жеребьевке были допущены охотники, подавшие заявления в Минлесхоз в период с 1 мая по 30 июня текущего года. Всего в 2026 году в министерство поступило 3128 заявок, по итогам рассмотрения которых к розыгрышу было допущено 3050 охотников», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.