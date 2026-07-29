160 охотников получили разрешения на добычу лося, кабана, косули и медведя в Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам жеребьевки 160 охотников получили разрешения на добычу копытных животных (лося, кабана, косули) и медведя в общедоступных охотничьих угодьях в предстоящем сезоне охоты. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
«Для ценных видов охотничьих ресурсов в регионе действует специальный порядок распределения разрешений. Процедура распределения уже четвертый год проходит в электронном формате с использованием системы “Цифровой лес” с применением генератора случайных чисел. К участию в жеребьевке были допущены охотники, подавшие заявления в Минлесхоз в период с 1 мая по 30 июня текущего года. Всего в 2026 году в министерство поступило 3128 заявок, по итогам рассмотрения которых к розыгрышу было допущено 3050 охотников», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Он также отметил, что в этом году в связи с увеличением численности животных, по данным государственного мониторинга, увеличились и лимиты добычи. Так, по сравнению с предыдущим годом увеличился лимит добычи на лося на 110 особей, косули сибирской на 20 особей, косули европейской на 10 особей, медведя на 12 особей.
Распределение разрешений среди охотников осуществлялось по двум категориям:
на общих основаниях разыграно 72 разрешения: на добычу лося — 26, кабана — 25, косули европейской — 1, косули сибирской — 12, медведя — 8, среди охотников, участвовавших в биотехнических мероприятиях, распределено 88 разрешений: на добычу лося — 50, кабана — 27, косули сибирской — 4, медведя — 7.
Результаты розыгрыша будут размещены в течение пяти дней на официальном сайте Минлесхоза Нижегородской области в разделе «Деятельность/Деятельность в части охраны объектов животного мира/Информация для охотников/Жеребьевка 2026».