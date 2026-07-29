Стало известно, что изменится в школьных дневниках в Беларуси с 1 сентября 2026 года, ппередает БелТА.
Эту тему обозначила начальник управления общего среднего образования — замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ирина Каржова.
По словам чиновницы, в новом учебном году школьные дневники в Беларуси не претерпят изменений.
— Дневники учащихся к новому учебному году не изменились. Образцы дневников размещены на сайте Министерства образования, — заметила она.
Хотя все же одно изменение, касающееся дневников имеется. Напомним, что переход к электронным дневникам в белорусских школах начнется с 1 сентября (здесь мы писали об этом подробнее).
Кроме того, сказали, что изменится в деловом стиле одежды школьников в Беларуси с 1 сентября 2026.
А ранее МАРТ заявил о сокращении числа школьных ярмарок в Беларуси, объяснив причину.
Еще в Белгосстрахе сказали возместят ли по страховке стоимость отделки и имущества в квартире.