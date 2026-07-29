«АиФ»: Сергей Усольцев перед исчезновением в тайге несколько раз менял паспорт

Глава таинственно пропавшей в тайге семьи Усольцевых несколько раз менял паспорта, пишет aif.ru со ссылкой на источники.
В статье говорится, что Сергей Усольцев менял паспорт по меньшей мере четырежды. Один из своих паспортов он получил в 1993 году, когда ему исполнилось 32 года, затем в 2004 году — по достижении 45 лет. В 2006 году мужчина якобы потерял паспорт, и ему выдали новый, а в 2019 году история повторилась.
Автор публикации обращает внимание на этот «примечательный факт», но не раскрывает, как это может пролить свет на тайну исчезновения семьи Усольцевых.
Ранее издание писало, что в последние годы перед исчезновением в тайге вместе с семьей Сергей Усольцев 75 раз пересек границу РФ.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка. С тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако СК считает наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.