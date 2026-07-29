«АиФ»: Сергей Усольцев перед исчезновением в тайге несколько раз менял паспорт

В статье говорится, что Сергей Усольцев менял паспорт по меньшей мере четырежды. Один из своих паспортов он получил в 1993 году, когда ему исполнилось 32 года, затем в 2004 году — по достижении 45 лет. В 2006 году мужчина якобы потерял паспорт, и ему выдали новый, а в 2019 году история повторилась.