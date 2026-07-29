ВС РФ не принял жалобу по делу о взыскании 146 млн ущерба с властей Воронежа

Поводом для обращения ведомства в суд стал отказ комбината оплатить 145,7 млн руб. ущерба почвам. В августе 2023 года инспекторы управления обнаружили на улице Антокольского в Воронеже перекрытие почв бывшими иловыми картами очистных сооружений с обваловкой, распределительными колодцами, лотковой системой и проездными дорогами. «Разрешительная и иная природоохранная документация на данное сооружение отсутствует. Данные карты эксплуатировались еще в 1980−90-е годы, однако после прекращения их эксплуатации рекультивация участка не была проведена должным образом», — рассказывали в Росприроднадзоре.