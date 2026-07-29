В горсовете наградили новых Почётных граждан Омска

В здании Омского городского Совета в среду, 29 июля, в канун Дня Омской области и города Омска чествовали новых Почётных граждан города. Награды вручили заслуженному работнику культуры России, бывшему директору городского департамента культуры Владимиру Шалаку и начальнику 242-го учебного центра Воздушно-десантных войск, полковнику Виталию Репину.
Поздравляя награждённых, мэр Омска Сергей Шелест отметил вклад Владимира Шалака в культурную жизнь города и подготовку Омска к получению статуса Культурной столицы России. Говоря о Виталии Репине, глава города подчеркнул его работу по подготовке военнослужащих.
«Сегодня к компании Почётных граждан присоединяются два новых имени. Вклад Владимира Шалака в культурную жизнь города нельзя измерить. Считаю, что почётное звание Культурной столицы России Омск добился в том числе благодаря его участию. Виталий Репин спас немало жизней наших ребят в горячих точках. Более достойных этой награды людей представить невозможно», — сказал Сергей Шелест.
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут добавил, что оба награждённых внесли значительный вклад в развитие города.
«Каждый знает: те, кто сегодня получает статус Почётного гражданина, внесли огромную лепту. Виталий Репин побывал во всех горячих точках за последнее время, и сколько воспитал омичей, которые благодаря его навыкам сохранили и свою жизнь, и жизнь товарищей. Владимир Васильевич отдал всю жизнь искусству и служит ему до сих пор. Не сомневаюсь, что для вас это особенный день в вашей жизни и жизни вашей семьи», — отметил он.
Виталий Репин поблагодарил членов комиссии, городские власти и командование ВДВ за высокую оценку его работы. В разговоре с журналистами он признался, что присвоение звания стало для него волнительным событием и возложило дополнительную ответственность.
«На вручении поблагодарил комиссию и от себя лично, и от командования ВДВ за столь высокую оценку моей деятельности. Это накладывает на меня ещё большую ответственность за воспитание молодых бойцов», — отметил полковник.
Для Владимира Шалака выдвижение на звание стало неожиданностью. Он подчеркнул, что достижения в культурной сфере стали результатом работы большого количества людей.
Долгое время вроде проработал руководителем, а такое волнение испытываю в первый раз. Я всем без исключения признателен. Мы все вместе работали на благо родного города. Сделано много, а предстоит сделать ещё больше!
Он также напомнил о вкладе омских работников культуры в получение городом статуса Культурной столицы России.
«Я бы покривил душой, если бы не вспомнил всех, кто все эти годы вёл Омск к званию Культурной столицы. В одночасье это не делается — на протяжении многих лет многотысячным отрядом работников искусства города Омска это звание добивалось», — отметил Почётный гражданин.
Звание «Почётный гражданин города Омска» является высшей наградой городского самоуправления. Его присваивают пожизненно за особый вклад в развитие города, достижения в культуре, спорте и социально-экономической сфере, защиту интересов жителей, сохранение исторического наследия, а также за мужество и героические поступки. В юбилейные годы звание могут получить не более трёх человек.
Во время церемонии также состоялось вручение памятных медалей «310 лет городу Омску». Награды получили народный артист России, актёр Омского драматического театра Валерий Алексеев, доктор медицинских наук и президент ОмГМУ Александр Новиков, заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс, бывший директор Лётно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского Анатолий Якуш, заслуженный врач России Марат Адырбаев и почётный работник транспорта России Ильхам Галиев.
Кроме того, медалями наградили двукратную олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину, многократного чемпиона мира и Паралимпийских игр по фехтованию Александра Кузюкова, двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко и предпринимателя Геннадия Фридмана. Юбилейные награды также получили Владимир Шалак и Виталий Репин.