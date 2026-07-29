В горсовете наградили новых Почётных граждан Омска

«Каждый знает: те, кто сегодня получает статус Почётного гражданина, внесли огромную лепту. Виталий Репин побывал во всех горячих точках за последнее время, и сколько воспитал омичей, которые благодаря его навыкам сохранили и свою жизнь, и жизнь товарищей. Владимир Васильевич отдал всю жизнь искусству и служит ему до сих пор. Не сомневаюсь, что для вас это особенный день в вашей жизни и жизни вашей семьи», — отметил он.