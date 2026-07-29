Ищенко: Калининградская область примет соревнования по сквошу и сёрфингу

В рамках «Спартакиады народов России» 2026 года Калининградская область будет принимать соревнования по сквошу с 20 по 24 августа и по сёрфингу с 7 по 18 октября. Об этом расскала министр спорта региона Наталья Ищенко в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте» 29 июля.
«Мы будем переживать за наших спортсменов. Посылаю им сил и желаю большой удачи», — сказала Ищенко.
Всего на Спартакиаде 2026 года калининградские спортсмены примут участие в 15 дисциплинах: бадминтоне, боксе, брейкинге, велосипедном спорте, волейболе, дзюдо, пляжном волейболе, синхронном плавании, скалолазании, современном пятиборье, стрельбе из лука, теннисе, лёгкой атлетике, плавании и спортивной борьбе.