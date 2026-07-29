В Кстовском районе оценили результаты работ в рамках проекта «Вам решать!»

В Кстовском районе оценили результаты работ в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В деревне Майдан успешно завершили строительство дороги протяженностью свыше 700 метров. За этот проект отдали голоса 900 местных жителей. Сами селяне, выступившие инициаторами благоустройства, остались довольны результатом: по их словам, новая дорога не только облегчила проезд автомобилей, но и создала условия для активного отдыха — дети теперь катаются на велосипедах и самокатах, а прогулки стали комфортнее.
Житель деревни Александр Семенов поблагодарил администрацию района, города и области за поддержку инициативы и отметил добросовестную работу подрядчика. А кстовчанка Светлана Гунина рассказала, что благодаря новой дороге ее дочь стала больше времени проводить на улице и научилась кататься на велосипеде и роликах. Кроме того, в деревню стало проще добираться, поэтому сюда чаще приезжает молодежь.
Еще один объект — территория школы № 8 в Кстове. Там практически завершена асфальтировка: подрядчик уже выполнил основной объем работ, осталось обустроить подъездные пути, тротуары и привести в порядок детские площадки. И.о. директора школы Елена Сорокина подчеркнула, что благоустроенная и безопасная территория важна для учебного процесса: здесь проходят уроки физкультуры, линейки, различные мероприятия, а во время динамической паузы ученики выходят на улицу, чтобы погулять и поиграть.
Мама одного из школьников Юлия Иванова отметила, что в голосовании за проект участвовали все заинтересованные стороны — ученики, педагоги и родители. По ее мнению, обновленная территория порадует детей к началу учебного года.
Руководитель Центра управления регионом Алексей Ушаков назвал главным показателем успеха проекта слова благодарности от жителей. Он подчеркнул, что каждая реализованная инициатива — это значимый шаг к улучшению качества жизни, а эффект сплоченности, который отмечают люди, особенно ценен.
Глава районной администрации Иван Уланов сообщил, что в текущем году в Кстове реализуют 11 инициатив по проекту «Вам решать!» — среди них не только строительство дорог и асфальтировка территорий школ и детских садов, но и установка спортивных площадок. По итогам инспекции он подтвердил, что работы в деревне Майдан выполнены качественно и в срок, а проект по благоустройству школы № 8 — один из крупнейших в районе. Уже 1 сентября школьники смогут участвовать в линейке на обновленной территории.
Напомним, что на портале GOLOSA.RU открыт прием заявок на участие в проекте «Вам решать!» на 2027 год — он продлится до 1 сентября. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, в этом году в Нижнем Новгороде планируют реализовать 78 инициатив, а приоритеты благоустройства по‑прежнему определяют сами жители.