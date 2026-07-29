В Кстовском районе оценили результаты работ в рамках проекта «Вам решать!»

Глава районной администрации Иван Уланов сообщил, что в текущем году в Кстове реализуют 11 инициатив по проекту «Вам решать!» — среди них не только строительство дорог и асфальтировка территорий школ и детских садов, но и установка спортивных площадок. По итогам инспекции он подтвердил, что работы в деревне Майдан выполнены качественно и в срок, а проект по благоустройству школы № 8 — один из крупнейших в районе. Уже 1 сентября школьники смогут участвовать в линейке на обновленной территории.