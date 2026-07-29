Крыши 248 многоквартирных домов в Ростовской области пострадали после урагана

Что касается энергоснабжения, то массовых отключений больше не фиксируют. Ремонтные работы завершаются. Отрабатываются заявки по отдельным улицам. Энергоснабжение 210 тысяч потребителей, которые остались без электричества из-за непогоды, практически восстановлено, подчеркнул глава региона.