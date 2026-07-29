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Популяция самого редкого в мире леопарда заметно выросла

Численность дальневосточного леопарда за последние 20 лет увеличилась более чем в шесть раз.

Численность дальневосточного леопарда за последние 20 лет увеличилась более чем в шесть раз. По данным совместного исследования российских и китайских специалистов, сейчас на охраняемых территориях двух стран насчитывается 223 особи, тогда как в начале 2000-х в мире оставалось всего около 35 этих редких хищников.

Как сообщили ученые национального парка «Земля леопарда» и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китая, в России зарегистрировано 135 дальневосточных леопардов, в Китае — 115.

27 животных имеют статус трансграничных, поскольку перемещаются между территориями двух государств.

Специалисты отмечают, что рост популяции стал возможен благодаря многолетней работе по охране вида, научному мониторингу и поддержке природоохранных проектов. Дальневосточный леопард остается одной из самых редких крупных кошек в мире.