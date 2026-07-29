Популяция самого редкого в мире леопарда заметно выросла

Численность дальневосточного леопарда за последние 20 лет увеличилась более чем в шесть раз. По данным совместного исследования российских и китайских специалистов, сейчас на охраняемых территориях двух стран насчитывается 223 особи, тогда как в начале 2000-х в мире оставалось всего около 35 этих редких хищников.