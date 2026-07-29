Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На донской трассе М-4 две недели будет закрыт путепровод

Ограничения будут действовать с 30 июля по 13 августа, предупреждает госкомпания «Автодор».

В Ростовской области с 30 июля по 13 августа будет закрыто движение по путепроводу на 1000‑м километре трассы М‑4 «Дон». Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».

Ограничения связаны с масштабной реконструкцией участка трассы М‑4 с 933‑го по 1024‑й км.

Водителям, следующим в сторону Ростова‑на‑Дону, рекомендуют использовать альтернативный маршрут — через разворот под путепроводом на 998‑м км. В «Автодоре» просят автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и заранее продумывать путь с учётом сложившейся дорожной обстановки.