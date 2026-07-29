На донской трассе М-4 две недели будет закрыт путепровод

Водителям, следующим в сторону Ростова‑на‑Дону, рекомендуют использовать альтернативный маршрут — через разворот под путепроводом на 998‑м км. В «Автодоре» просят автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и заранее продумывать путь с учётом сложившейся дорожной обстановки.