Ищенко: В Полесске действительно есть потребность в спортивной инфраструктуре

«В Полесске действительно есть потребность в спортивной инфраструктуре, — подтвердила Ищенко. — На сегодняшний день администрацией местной подготовлена документация на реконструкцию стадиона. Стоимость составляет, если я не ошибаюсь, порядка 120 миллионов рублей. Госэкспертиза пройдена».