Ищенко: В Полесске действительно есть потребность в спортивной инфраструктуре

В Полесске не хватает физкультурно-оздоровительного комплекса, а стадион требует реконструкции. Об этом рассказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».
«В Полесске действительно есть потребность в спортивной инфраструктуре, — подтвердила Ищенко. — На сегодняшний день администрацией местной подготовлена документация на реконструкцию стадиона. Стоимость составляет, если я не ошибаюсь, порядка 120 миллионов рублей. Госэкспертиза пройдена».
Глава минспорта напомнила что со строительством ФОКа возникли проблемы: в прошлом году было отторговано проектирование, но документация получила отрицательное заключение.
«Будут объявлены новые торги на проектирование. Данный объект у нас в программе есть, ждём, чтоб можно было начать», — пояснила министр.
Вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса — один из самых частых у жителей муниципалитета.