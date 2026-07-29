«Пати-тент — это хорошо»: Дятлова оценила первый палаточный летний лагерь Калининграда

В первом палаточном летнем лагере Калининграда, который закреплён за школой № 58, в этом году отдохнут рекордные 192 ребёнка. О летней оздоровительной кампании глава администрации Елена Дятлова рассказала во время выездного совещания во вторник, 29 июля.
Палаточный лагерь в районе Ладушкина работает четвёртый год. За это время он заметно вырос: начинали с территории 1,7 га, теперь занимает 2,5 га. В этом году здесь появились две новые палатки, а в одну смену теперь принимают 48 детей. Всего за четыре созыва оздоровление смогут пройти 192 ребёнка.
«Пятиразовое усиленное питание. Дети, которые находятся полностью на природе — здесь почти не берёт мобильная связь», — подчеркнула Дятлова.
Когда идёт дождь, ребята не сидят по углам. Один из участников рассказал, что мероприятия проходят в Party Tent — большой палатке, которая обычно работает как столовая, а потом превращается в пространство для общения и кинопросмотров. Дятлова отреагировала живо: «Пати-тент — это хорошо, да».
Каждый день у ребят — активная программа. В лагере есть даже верёвочный курс: полоса препятствий со страховкой и элементами туристического альпинизма.
Вся территория закреплена за 58-й школой: когда-то часть лесничества передали образовательному учреждению под рекреацию. В основном отдыхающие — ученики этой школы, но путёвки уже выставляли в общий доступ, а с увеличением количества мест сюда планируют приглашать всех калининградцев. Отдыхают среди прочих и дети из семей участников СВО.
За четыре года в лагерь вложили около 26 млн рублей: примерно 13 млн областных денег и сопоставимую сумму из городского бюджета. Средства шли через конкурсные отборы, в которых школа участвовала каждый год. В лагерь провели электричество большей мощности — это позволяет дальше оборудовать территорию и оставлять часть имущества на месте, а не вывозить его после каждой смены.
Развивать площадку хотят и дальше. По словам директора школы Александра Ерохина, за три года планируют поставить ещё около четырёх модулей. Их смогут использовать вожатые, студенты-практиканты и дети; один домик хотят сделать лабораторией. Также в планах — пробовать новый формат отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья: они приедут вместе с родителями.
После завершения летних смен территорию не хотят оставлять пустой. Её планируют использовать для школьных мероприятий, сборов учителей и отдыха родителей с детьми. Дятлова поддержала такой подход и сказала, что появление электричества нормальной мощности даёт возможность использовать пространство шире.
На совещании прозвучало, что интерес к палаточному лагерю большой: очередь оценивают примерно в 110 человек. На вопрос, почему место отдыха нельзя сразу увеличить в несколько раз, Дятлова ответила, что всё зависит от желания директоров других школ, а также финансирования. При этом она подчеркнула, что проект будут развивать постепенно.
«У палаточных лагерей есть будущее. Мы готовы дальше распространять этот эксперимент», — сказала глава администрации.
Летнее оздоровление детей в Калининграде сейчас в самом разгаре. В загородных лагерях заканчивается третья смена, а с 7 августа стартует четвёртая — 21 день полноценного восстановления сил. В самом Калининграде, по словам Дятловой, работали 106 мест отдыха дневного пребывания: но две основные смены прошли в июне и июле, на август останутся только единичные площадки. Кроме того, для старшеклассников открыты лагеря труда и отдыха, с трудоустройством подростков.
В Калининградской области детские лагеря приняли рекордное с начала века число отдыхающих.