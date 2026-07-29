«Пати-тент — это хорошо»: Дятлова оценила первый палаточный летний лагерь Калининграда

На совещании прозвучало, что интерес к палаточному лагерю большой: очередь оценивают примерно в 110 человек. На вопрос, почему место отдыха нельзя сразу увеличить в несколько раз, Дятлова ответила, что всё зависит от желания директоров других школ, а также финансирования. При этом она подчеркнула, что проект будут развивать постепенно.