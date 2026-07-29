В Гвардейске мошенники целый месяц обманывали пенсионерку, ей помогли полицейские

Известно, что аферисты названивали пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банковских учреждений, убеждали, что ее накопления в опасности. Они намеревались в итоге получить деньги через курьера. Об этом узнали сотрудники МВД, которые прибыли к дому женщины. В этот момент она как раз ждала курьера, чтобы передать ему первые 130 тысяч рублей. Ей рассказали об опасности ситуации.