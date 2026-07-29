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Власти Керчи попросили УК открыть доступ в подъезды для укрытия населения

В Керчи рекомендовали отключить магнитные замки в подъездах для безопасности жителей.

Источник: Аргументы и факты

В Керчи призвали жителей многоэтажек держать открытыми двери своих подъездов. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Иван Кошель.

Он отметил, что в связи со сложной обстановкой в городе эта мера необходима для того, чтобы люди могли быстро найти укрытие. В домах с магнитными замками предлагается отключить запирающие механизмы, а в домах с кодовыми — разместить на дверях информацию с доступом.

«Давайте сохраним выдержку и будем действовать сообща. От нашей ответственности сейчас зависит безопасность каждого», — написал Кошель.

Ранее мы писали, что в Алуште по распоряжению главы администрации Галины Огневой все подвалы и углубленные помещения должны быть открыты для укрытия населения. По ее словам, некоторые жители самостоятельно вешали на них замки, однако в текущей ситуации все такие места должны оставаться свободными.

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