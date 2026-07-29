Власти Керчи попросили УК открыть доступ в подъезды для укрытия населения

В Керчи призвали жителей многоэтажек держать открытыми двери своих подъездов. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Иван Кошель.
Он отметил, что в связи со сложной обстановкой в городе эта мера необходима для того, чтобы люди могли быстро найти укрытие. В домах с магнитными замками предлагается отключить запирающие механизмы, а в домах с кодовыми — разместить на дверях информацию с доступом.
«Давайте сохраним выдержку и будем действовать сообща. От нашей ответственности сейчас зависит безопасность каждого», — написал Кошель.
Ранее мы писали, что в Алуште по распоряжению главы администрации Галины Огневой все подвалы и углубленные помещения должны быть открыты для укрытия населения. По ее словам, некоторые жители самостоятельно вешали на них замки, однако в текущей ситуации все такие места должны оставаться свободными.