«Эклипс» развился без слушаний

Облсуд признал недействующим апрельское решение гордумы о внесении изменений в генплан Воронежа. Поправка, оспоренная жителями соседних домов, относила участок под строящимся на набережной водохранилища 14-этажным ЖК «Эклипс» ГК «Развитие» Сергея Гончарова к зоне многоэтажной застройки вместо малоэтажной. Истцы утверждали, что это изменение не выносилось на общественные обсуждения и было внесено после них по предложению застройщика. Строительство комплекса стоимостью 2,2 млрд руб. возобновилось после получения нового разрешения на строительство. В «Развити» заявляют, что решение не повлечет негатива. Застройщик считает, что истцы давят на него ради компенсаций. Эксперты отмечают, что решение суда само по себе не прекращает действие разрешения, но может стать дополнительным аргументом в других спорах.