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В Волгоградском онкодиспансере возводят центр радионуклидной терапии

В Волгограде наладят выпуск радиофармпрепаратов в новом медцентре.

В Волгограде активно строят новое отделение радионуклидной терапии и диагностики. Волгоградский областной онкодиспансер расширяет возможности для лечения онкологических заболеваний, начав работы по укреплению конструкций на строительной площадке.

Новый медицинский центр займет площадь 6,4 тысячи квадратных метров. Его открытие запланировано до конца 2028 года. Объект позволит не только улучшить диагностику и лечение пациентов, но и наладить собственное производство радиофармпрепаратов.

Проект реализуется в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Ранее сообщалось о сложной операции на суставах, ее провели волгоградскому тренеру.