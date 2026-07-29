Шутившего про больницу Фишера КВН-щика отправили в колонию

В 2024 году шутка о больнице имени Фишера наделала немало шума. Участники «Лиги городов» показали старые фото больницы, выдав их за свежие. К сожалению, на нечестную юмореску повелся и Тимур Батрутдинов — поверив, что лечебное учреждение действительно является объектом насмешек из-за своего ужасающего состояния, он призвал руководство навести в ней порядок. Однако главный врач медучреждения решил не оставаться в тени и после телевизионного выпада пригласил шоумена на экскурсию.