В селе Гагино преобразили Аллею Героев

На обновление территории направили порядка шести миллионов рублей. При реализации проекта особое внимание уделили сохранению исторической ценности места. Специалисты обновили покрытие на площади перед мемориалом воинам, участвовавшим в конфликтах в Афганистане и Чечне, проложили благоустроенные дорожки, поставили скамейки и современные уличные фонари. Теперь Аллея Героев — это не только пространство для памятных мероприятий, но и уютная зона для спокойного отдыха.