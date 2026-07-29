В селе Гагино преобразили Аллею Героев — благоустройство завершили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
На обновление территории направили порядка шести миллионов рублей. При реализации проекта особое внимание уделили сохранению исторической ценности места. Специалисты обновили покрытие на площади перед мемориалом воинам, участвовавшим в конфликтах в Афганистане и Чечне, проложили благоустроенные дорожки, поставили скамейки и современные уличные фонари. Теперь Аллея Героев — это не только пространство для памятных мероприятий, но и уютная зона для спокойного отдыха.
Глава местного самоуправления Гагинского округа Павел Кондаков отметил, что территория остается важным местом притяжения для жителей: здесь размещены стенды с именами почетных жителей округа и лауреатов года, а также мемориал воинам‑интернационалистам. В планах — дополнить пространство новым мемориалом в честь земляков, участвующих в специальной военной операции.
Аллея Героев стала седьмым объектом в Гагине, благоустроенным с 2019 года благодаря участию в национальном проекте.