В «Байкал Сервисе» назвали основные тенденции на рынке доставки товаров в маркетплейсы

— Одна из особенностей в организации доставки товаров, проданных через онлайн площадки, связана с тем, что маркетплейсы предоставляют подменные номера, а в данных о получателе зачастую указано только имя. При этом транспортные компании обязаны идентифицировать получателя для вручения груза — для этого требуется отправить код на реальный номер телефона либо сверить ФИО получателя, — добавляет Валерий Никулин. — Эту проблему удается решить за счет интеграции или прямой связи с покупателем, а также благодаря имеющейся у продавцов возможности самостоятельно актуализировать контактные данные — либо по собственной инициативе, либо после того, как контакт был уточнен в ходе согласования доставки транспортной компании с покупателем.