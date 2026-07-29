Гидрометцентр: Последний месяц лета обещает быть жарким

Жара вернется в столичный регион в начале августа. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Последние дни июля, которые по климату в средней полосе должны быть самыми жаркими, пройдут с дождями. Налаживаться погода начнет лишь 31 июля. Днем будет уже гораздо теплее — до плюс 25 градусов.
С 1 августа вернется 30-градусная жара. 2 августа — уже до плюс 31. Правда, возможен кратковременный дождь. 3 августа сохранится жаркая погода без осадков с температурой 24−29 градусов.
«Замечу, что это не самая высокая температура для начала августа. Самый жаркий день был в 1936 году — 34,4 градуса 1 августа», — пояснила синоптик. А 2 августа в знойном 2010 году температура повышалась почти до 37 градусов.
В Калужской и Владимирской областях до конца июля сохранится дождливая погода. Ливни ожидаются в Тамбовской и Ярославской областях. В Татарстане будет ветрено. С приходом нового северо-атлантического циклона в Ленинградской области можно будет ожидать ливневый дождь, как и в Пермском крае. Плохая погода сохранится на Урале и в Красноярском крае. А вот в Новосибирской области, Алтайском крае и Томской области устанавливается сильная жара. Температура будет плюс 30 и выше. Также в Оренбурге намечается жара до 40 градусов 30 и 31 августа.
В целом август обещает быть довольно теплым — с жарким началом. В конце месяца резкого похолодания в большинстве регионов не ожидается.