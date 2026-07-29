Гидрометцентр: Последний месяц лета обещает быть жарким

В Калужской и Владимирской областях до конца июля сохранится дождливая погода. Ливни ожидаются в Тамбовской и Ярославской областях. В Татарстане будет ветрено. С приходом нового северо-атлантического циклона в Ленинградской области можно будет ожидать ливневый дождь, как и в Пермском крае. Плохая погода сохранится на Урале и в Красноярском крае. А вот в Новосибирской области, Алтайском крае и Томской области устанавливается сильная жара. Температура будет плюс 30 и выше. Также в Оренбурге намечается жара до 40 градусов 30 и 31 августа.