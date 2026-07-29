В хуторах Дона планируют запустить работу мобильных аптек

В Родионово‑Несветайском районе прошёл круглый стол, на котором депутаты Законодательного собрания Ростовской области, представители аптечного бизнеса и муниципальных властей обсудили перспективы участия региона в федеральном эксперименте по работе передвижных аптечных пунктов. Основная задача инициативы — повысить доступность базовых лекарств для жителей малых и удалённых населённых пунктов.
Специфика региона подчёркивает актуальность проекта: из почти 2 300 населённых пунктов Ростовской области свыше полутора тысяч — это хутора, где зачастую нет аптек. Из‑за этого местным жителям приходится тратить время и деньги на поездки в районные центры. Именно эта проблема стала поводом для выхода депутатского корпуса с законодательной инициативой на федеральный уровень.
Регион участвовал в формировании идеи: ещё в 2024 году Заксобрание направило обращение о развитии сети мобильных аптек, чтобы обеспечить доставку медикаментов в самые отдалённые территории. Об этом напомнила председатель комитета по социальной политике донского парламента Елена Елисеева.
Депутат Артём Величко отметил, что отсутствие аптек — одна из самых острых тем при общении с жителями сёл. По его словам, передвижные аптечные пункты — это прямой ответ на запрос населения, который поможет сделать жизнь на селе комфортнее.
На старте мобильные аптеки планируют продавать наиболее востребованные безрецептурные препараты. В дальнейшем ассортимент могут скорректировать с учётом реальных потребностей жителей. При этом ключевая роль в реализации проекта отводится аптечному бизнесу: организации должны будут приобрести передвижной аптечный пункт, оформить лицензию на перевозку лекарств и соблюдать установленные ограничения по перечню перевозимых препаратов, пояснила Елена Елисеева.
Проект находится на контроле на федеральном уровне. Как сообщил сенатор от Ростовской области Василий Голубев, в пилотный проект уже вошли 11 субъектов РФ, в том числе соседние с донским регионом — их опыт может быть полезен. Реализация эксперимента ведётся в рамках поручения Президента РФ и будет находиться под мониторингом сенаторов. Региональным и муниципальным властям предстоит оценить потребность в запуске мобильной торговли лекарствами; рекомендации, выработанные на круглом столе, при необходимости рассмотрят и на федеральном уровне.