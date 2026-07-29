В хуторах Дона планируют запустить работу мобильных аптек

Проект находится на контроле на федеральном уровне. Как сообщил сенатор от Ростовской области Василий Голубев, в пилотный проект уже вошли 11 субъектов РФ, в том числе соседние с донским регионом — их опыт может быть полезен. Реализация эксперимента ведётся в рамках поручения Президента РФ и будет находиться под мониторингом сенаторов. Региональным и муниципальным властям предстоит оценить потребность в запуске мобильной торговли лекарствами; рекомендации, выработанные на круглом столе, при необходимости рассмотрят и на федеральном уровне.