На острове Земля Георга нашли череп моржа с вросшим в него рогом нарвала

«Уникальной находкой экспедиции стало обнаружение на острове Земля Георга черепа взрослого моржа с вросшим в него обломком бивня нарвала. По мнению зоологов экспедиции, это является свидетельством того, что встреча между моржом и нарвалом, в результате которого бивень или зуб нарвала попал в ноздрю, в носовое отверстие моржа, произошла задолго до гибели моржа, и он жил с этим бивнем много лет. Об этом свидетельствует то, что бивень очень крепко врос в череп и в костную ткань, его нельзя было ни достать, ни даже пошевелить. Судя по всему, морж успешно, насколько это возможно, жил, несмотря на то, что бивень прошел практически до глазницы моржа», — сказал Сабуров.