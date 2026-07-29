На острове Земля Георга нашли череп моржа с вросшим в него рогом нарвала

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2026) нашли на острове Земля Георга архипелага Земля Франца-Иосифа череп взрослого моржа с вросшим в него обломком бивня нарвала, рассказал ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров. Рог вошел в ноздрю моржа и достиг глазницы, при этом, судя по останкам, животное прожило с ним в голове не один год.
«Уникальной находкой экспедиции стало обнаружение на острове Земля Георга черепа взрослого моржа с вросшим в него обломком бивня нарвала. По мнению зоологов экспедиции, это является свидетельством того, что встреча между моржом и нарвалом, в результате которого бивень или зуб нарвала попал в ноздрю, в носовое отверстие моржа, произошла задолго до гибели моржа, и он жил с этим бивнем много лет. Об этом свидетельствует то, что бивень очень крепко врос в череп и в костную ткань, его нельзя было ни достать, ни даже пошевелить. Судя по всему, морж успешно, насколько это возможно, жил, несмотря на то, что бивень прошел практически до глазницы моржа», — сказал Сабуров.
Находка была сделана в нескольких десятках метров от береговой линии. Морж погиб, судя по всему, недавно, потому что еще сохранились остатки мягких тканей. Возможно, череп моржа утащил от воды белый медведь, другие части скелета были найдены в радиусе десятков метров.
Как отметил собеседник агентства, в научной литературе нет описания случаев, чтобы эти два вида морских млекопитающих (морж и нарвал) каким-то образом взаимодействовали, а тем более конфликтовали друг с другом, хотя у них частично может совпадать кормовая база. «Это очень интересная находка, ничего подобного до этого не находили», — резюмировал руководитель экспедиции.
Находка передана в национальный парк «Русская Арктика», в состав которого входит Земля Франца-Иосифа.
Нарвал (Monodon monoceros, морской единорог) — редкий вид китообразных, самцы которых имеют характерный бивень, это один из зубов-резцов. Нарвал занесен в Красную книгу РФ, как и атлантический морж (лат. Odobenus rosmarus rosmarus). Оба вида обитают в том числе в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходил 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.