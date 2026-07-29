Полиция Гвардейска спасла пенсионерку от мошенников, готовивших кражу 1,5 млн рублей

Аферисты использовали сложную схему с кодовыми словами, требовали удалять переписку и звонки, а также убедили пенсионерку оформить заказ на снятие всех накоплений. В день, когда женщина ждала курьера для передачи первых 130 тысяч рублей, полицейские приехали к ней домой, провели беседу и сохранили деньги. Однако на следующий день злоумышленники попытались снова — через супруга пенсионерки, убедив его в необходимости снять все деньги. Полицейские снова вмешались, и банк временно заблокировал счёт.