Полиция Гвардейска спасла пенсионерку от мошенников, готовивших кражу 1,5 млн рублей

Женщину обрабатывали месяц, убеждали снять все накопления и передать курьеру. Полицейские вмешались в последний момент и заблокировали счёт.
В Гвардейске сотрудники полиции предотвратили хищение более полутора миллионов рублей у 78-летней пенсионерки. Мошенники обрабатывали женщину в течение месяца: звонили, представлялись сотрудниками банка и правоохранителей, убеждали, что её сбережения под угрозой, и требовали перевести деньги на «безопасный счёт» или передать курьеру.
Аферисты использовали сложную схему с кодовыми словами, требовали удалять переписку и звонки, а также убедили пенсионерку оформить заказ на снятие всех накоплений. В день, когда женщина ждала курьера для передачи первых 130 тысяч рублей, полицейские приехали к ней домой, провели беседу и сохранили деньги. Однако на следующий день злоумышленники попытались снова — через супруга пенсионерки, убедив его в необходимости снять все деньги. Полицейские снова вмешались, и банк временно заблокировал счёт.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Следствие продолжается.