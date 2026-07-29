Дятлова рассказала школьникам, нравится ли ей работать в мэрии

Елена Дятлова рассказала, что ей нравится руководить администрацией Калининграда. Вопрос прозвучал во время выездного совещания в палаточном лагере 58-й школы во вторник, 29 июля.
Один из школьников спросил сити-менеджера, думала ли она в детстве, что станет чиновником, а также нравится ли ей своя работа.
По словам сити-менеджера, в старших классах она думала о профессии педагога, но решила, что он должен не только знать предмет, но и «учить жизни». Тогда Дятлова, как она рассказала, пришла к выводу, что ей пока нечего отдавать ученикам, и пошла на программиста. Речи про то, чтобы податься в чиновники, тогда не было.
После института Елена Ивановна долго работала по специальности, далее — в системе налоговых органов. Дятлова отметила, что гордится этим этапом и считает себя «неплохим программистом».
«Люблю ли я то, что делаю сейчас? Да, однозначно, и я действительно люблю наш город», — сказала Дятлова.
Она подчеркнула, что система функционирования Калининграда — это не только чиновники в кабинетах. По словам Дятловой, в администрации и подведомственных учреждениях работают больше 23 тысяч человек: учителя, воспитатели, библиотекари, тренеры, работники дополнительного образования, коммунальных служб и транспорта.
По её словам, любую профессию нужно сначала освоить по-настоящему, а уже потом решать, нравится она или нет. Бросать дело после первой неудачи, считает Дятлова, неправильно: результат приходит, когда вложены силы.
Елена Дятлова возглавляет администрацию Калининграда почти шесть лет. В этом году городской совет выберет нового теперь уже мэра. Продолжит ли работу Дятлова, пока неизвестно.