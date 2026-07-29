Дятлова рассказала школьникам, нравится ли ей работать в мэрии

По словам сити-менеджера, в старших классах она думала о профессии педагога, но решила, что он должен не только знать предмет, но и «учить жизни». Тогда Дятлова, как она рассказала, пришла к выводу, что ей пока нечего отдавать ученикам, и пошла на программиста. Речи про то, чтобы податься в чиновники, тогда не было.