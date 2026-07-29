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В Петербурге произошел сбой при оформлении водительских прав онлайн

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области временно могут возникать затруднения при подаче заявлений на получение или замену водительских удостоверений через онлайн-сервисы.

Источник: Коммерсантъ

Причиной предварительно стал технический сбой в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие государственных информационных систем, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Получить государственную услугу по-прежнему можно в подразделениях межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО).

Специалисты работают над восстановлением штатной работы онлайн-сервисов. В ведомстве подчеркнули, что сбой носит временный характер и не влияет на возможность получения или замены водительских удостоверений непосредственно в подразделениях МРЭО.

Для оформления услуги гражданам необходимо обратиться в любое территориальное подразделение МРЭО и получить талон электронной очереди через терминал, установленный в подразделении. После этого услуга будет оказана в установленном порядке.