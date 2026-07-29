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В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие

Поздравления принимает сегодня Валентина Николаевна Шабанова.

Источник: Комсомольская правда

Сто лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Валентине Николаевне Шабановой. Представители администрации города передали имениннице поздравления от имени президента и губернатора.

Валентина Николаевна родилась на Алтае, со школьных лет работала, в годы войны трудилась почтальоном.

Уже после войны встретила будущего мужа, родила детей, работала на предприятиях разнорабочей, штукатуром-маляром.

В 2014 году переехала к дочери в Калининград.

У Валентины Николаевны есть внук и правнучка.

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