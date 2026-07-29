В Дмитровском округе Подмосковья в этом году расчистят 17 водоемов

Расчистку озера и 16 прудов планируют провести в этом году в Дмитровском округе Московской области в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В ходе работ расчистят озеро Круглое в деревне Рыбаки и пруд на безымянном ручье в деревне Ассаурово. Кроме того, работы проведут в деревнях Рождествено, Сокольники, Лучинское, Игнатово, Жуковка, Кочергино, Беклемишево, Клюшниково и других. Также очистят Инженерный пруд в Дмитрове. На водоемах проведут санитарную очистку плавающим экскаватором и укрепят береговые откосы.
Как отметили в пресс-службе администрации округа, план на год сформирован на основании обращений жителей и запросов от служб благоустройства. Работы планируют завершить до конца лета.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.