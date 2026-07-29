В Дмитровском округе Подмосковья в этом году расчистят 17 водоемов

В ходе работ расчистят озеро Круглое в деревне Рыбаки и пруд на безымянном ручье в деревне Ассаурово. Кроме того, работы проведут в деревнях Рождествено, Сокольники, Лучинское, Игнатово, Жуковка, Кочергино, Беклемишево, Клюшниково и других. Также очистят Инженерный пруд в Дмитрове. На водоемах проведут санитарную очистку плавающим экскаватором и укрепят береговые откосы.