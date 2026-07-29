От венской оперетты до японской философии звука: три повода сходить в Калининградскую филармонию на этой неделе

Имре Кальман — один из самых известных мастеров венской оперетты, чьи произведения уже больше века не сходят с театральных сцен. В программу вошли фрагменты из «Сильвы» и «Принцессы цирка», а также популярные арии, дуэты и оркестровые номера, в которых сочетаются яркая мелодика, танцевальные ритмы и театральная выразительность.