От венской оперетты до японской философии звука: три повода сходить в Калининградскую филармонию на этой неделе

Последняя июльская неделя в Калининградской филармонии соберёт в одной программе сочинения Баха, оперетту Кальмана и музыку из фильмов Хаяо Миядзаки. Рассказываем подробнее о предстоящих выступлениях.
1. «На балу у Кальмана» (6+).
29 июля, среда, 19:00.
Имре Кальман — один из самых известных мастеров венской оперетты, чьи произведения уже больше века не сходят с театральных сцен. В программу вошли фрагменты из «Сильвы» и «Принцессы цирка», а также популярные арии, дуэты и оркестровые номера, в которых сочетаются яркая мелодика, танцевальные ритмы и театральная выразительность.
«Наряду с создателями симфонической музыки должны существовать и композиторы, которые не пренебрегают лёгкой, жизнерадостной, остроумной, нарядно приодетой музыкальной комедией», — говорил сам Кальман.
На сцену выйдут Концертный духовой оркестр филармонии и солисты Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Юлия Василькова, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Александр Иванников и Олег Берсанов. Публику ждёт вечер музыки, в которой блеск оперетты, лирика и праздничное настроение остаются такими же заразительными, как и сто лет назад.
2. «Волшебный мир Хаяо Миядзаки» (12+).
30 июля, четверг, 19:00.
Музыка японского композитора Дзё Хисаиси давно стала неотъемлемой частью фильмов Хаяо Миядзаки и обрела самостоятельную жизнь на концертной сцене. В программу вошли самые узнаваемые мелодии из культовых анимационных картин режиссёра, которые многие зрители узнают с первых нот.
На сцену выйдут солисты и инструментальный ансамбль филармонии, в том числе лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и Ева Симуран (вокал). Концерт объединит киномузыку, органное звучание, вокал и камерное исполнение, предлагая по-новому услышать любимые саундтреки.
3. Органные миры Хироко Иноуэ: от барокко до наших дней (6+).
2 августа, воскресенье, 18:00.
Программа всемирно известной органистки Хироко Иноуэ объединит музыку разных эпох и традиций — от Франсуа Куперена, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди до Луи Вьерна, Луи Андриссена и современного японского композитора Юи Какинумы. Концерт выстроен как единое музыкальное путешествие, раскрывающее богатство звучания органа.
Особое место в вечере займёт авторская интерпретация пьесы «Лотос» Юи Какинумы. Хироко Иноуэ с помощью регистров органа воссоздаст тембр японской бамбуковой флейты сякухати и перезвон храмовых колокольчиков, соединив восточную философию звука с возможностями одного из самых величественных инструментов академической музыки.
Завершат программу произведения французского романтика Луи Вьерна — лиричная «Вечерняя звезда» и знаменитые «Вестминстерские колокола». Исполнительница, известная тонким чувством тембра и виртуозным владением инструментом, представит орган во всём многообразии его красок — от камерного звучания до масштабной симфонической мощи.