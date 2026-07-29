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22 аварийные бригады устраняют последствия шторма в Новочеркасске и Аксае

Энергетики отчитались о восстановительных работах в Новочеркасске и Аксае.

Источник: Комсомольская правда

Последствия урагана в Новочеркасске и Аксае устраняют 22 аварийные бригады, всего работают 52 человека. Задействовали 24 единицы спецтехники, сообщили 29 июля в АО «Донэнерго».

За прошедшие сутки в двух городах установили девять новых опор линий электропередачи. Выполнена 91 заявка от потребителей на устранение повреждений электросетевого хозяйства. Работы проводились как в частном секторе, так и на объектах инфраструктуры.

— Восстановление продолжается круглосуточно до возобновления подачи электроэнергии по штатной схеме, — подчеркнули в АО «Донэнерго».

Сегодня же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что энергоснабжение 210 тысяч потребителей в регионе практически восстановлено. Массовых отключений больше не фиксируют. Напомним, после разгула стихии в Новочеркасске был установлен режим ЧС, а в Аксайском районе сохраняется режим повышенной готовности.

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