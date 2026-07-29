22 аварийные бригады устраняют последствия шторма в Новочеркасске и Аксае

Сегодня же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что энергоснабжение 210 тысяч потребителей в регионе практически восстановлено. Массовых отключений больше не фиксируют. Напомним, после разгула стихии в Новочеркасске был установлен режим ЧС, а в Аксайском районе сохраняется режим повышенной готовности.