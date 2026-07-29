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Нижегородский ЗАГС начал принимать заявления на «красивую дату» 27.06.27

Заявление на торжественную церемонию бракосочетания можно подать лично в отделе ЗАГС, в МФЦ и на Госуслугах.

Источник: Нижегородская правда

Влюбленные нижегородцы, решившие связать себя узами брака, активно начали бронировать «красивую дату» — 27.06.2027. Информацией поделились в соцсетях ЗАГСа.

Для многих молодоженов сегодня дата заключения брака — это не просто отметка в календаре. День росписи сегодня наполнен особым смыслом — обещание счастья, символ нового пути и тихое волнение перед одним из самых важных событий в жизни.

Поэтому Заречный Дом бракосочетания откроет свои двери для влюбленных в воскресенье, 27 июня в следующем году. Заявление на торжественную церемонию бракосочетания можно подать лично в отделе ЗАГС или МФЦ. А также онлайн на портале Госуслуг.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 250 браков зарегистрировали в Нижегородской области в День семьи, любви и верности.