Нижегородский ЗАГС начал принимать заявления на «красивую дату» 27.06.27

Влюбленные нижегородцы, решившие связать себя узами брака, активно начали бронировать «красивую дату» — 27.06.2027. Информацией поделились в соцсетях ЗАГСа.
Для многих молодоженов сегодня дата заключения брака — это не просто отметка в календаре. День росписи сегодня наполнен особым смыслом — обещание счастья, символ нового пути и тихое волнение перед одним из самых важных событий в жизни.
Поэтому Заречный Дом бракосочетания откроет свои двери для влюбленных в воскресенье, 27 июня в следующем году. Заявление на торжественную церемонию бракосочетания можно подать лично в отделе ЗАГС или МФЦ. А также онлайн на портале Госуслуг.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 250 браков зарегистрировали в Нижегородской области в День семьи, любви и верности.