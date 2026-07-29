К пожару или беде! Что настрого запрещено в Маринин день, 30 июля 2026 года

Так что этот день хорош для того, чтобы написать старому другу, с которым давно не общались или организовать встречу соседей разных национальностей. А затем взять иглу с ниткой и сделать несколько стежков. Для себя, для тишины, для того, чтобы мир стал чуточку красивее. Потому что и дружба, и вышивка — это искусство. Искусство быть внимательным. Искусство не торопиться. Искусство создавать связи там, где их, казалось бы, нет.