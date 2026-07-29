В Калининграде строителям школы на Мариенко запретили играть музыку по утрам из‑за жалоб жителей

Школа на 1725 мест станет крупнейшим образовательным учреждением не только в Калининграде, но и во всей области. Её возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети». На объекте ежедневно работают около 150 человек и 9 единиц техники: 4 башенных и 2 автомобильных крана, экскаватор, самосвал и погрузчик. Сейчас строители выполняют армирование перекрытий и колонн, кладку перегородок, монтируют сети водоснабжения, канализации и вентиляции, обустраивают дренаж. Завершить строительство планируют в 2027 году.