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В Калининграде строителям школы на Мариенко запретили играть музыку по утрам из‑за жалоб жителей

На стройке крупнейшей в области школы на 1725 мест трудятся 150 рабочих. Объект сдадут в.

Источник: KaliningradToday

2027 году.

Комитет городского хозяйства и строительства Калининграда отреагировал на жалобы жителей района — через QR-код обратной связи люди сообщили, что на стройплощадке будущей школы на улице Героя России Мариенко по утрам играет громкая музыка. Строители получили замечание: администрация провела беседу с подрядчиком и потребовала минимизировать дискомфорт для жителей близлежащих домов.

Школа на 1725 мест станет крупнейшим образовательным учреждением не только в Калининграде, но и во всей области. Её возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети». На объекте ежедневно работают около 150 человек и 9 единиц техники: 4 башенных и 2 автомобильных крана, экскаватор, самосвал и погрузчик. Сейчас строители выполняют армирование перекрытий и колонн, кладку перегородок, монтируют сети водоснабжения, канализации и вентиляции, обустраивают дренаж. Завершить строительство планируют в 2027 году.

QR-коды для обратной связи размещены на всех объектах, возводимых или обновлённых по нацпроектам. Любую проблему можно сообщить через этот канал.

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