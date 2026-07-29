Появилось мимимишное видео со спасенным под Волгоградом волчонком

В волгоградском зооцентре «Дино» опубликовали видео с новым питомцем — маленьким волчонком. Как рассказали ИА «Высота 102» зоозащитники, житель Суровикино увидел в лесу одинокого новорожденного слепого волчонка и забрал к себе домой, так как опасался, что он погибнет. Мужчина выкормил детеныша, а, когда он немного подрос, передал его в волгоградский зооцентр.